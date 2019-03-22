Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко уверен в необходимости переговоров между Москвой и Киевом по поводу взаимного снятия санкций. Заявление политика прозвучало после его встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Мы удовлетворены началом переговоров, потому что нам предстоит пройти путь снятия взаимных ограничений в торговле, допуска наших товаров на рынок Российской Федерации, потому что это наши рабочие места, это работа наших предприятий, это очень важно для экономики нашей страны, — сказал Бойко журналистам.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В списке кандидатов — 43 человека. Как следует из последних замеров общественного мнения, экс-премьер Юлия Тимошенко обошла главу государства Петра Порошенко и занимает второе место. Действующий президент на третьем. Лидером рейтинга стал шоумен Владимир Зеленский. Бойко идёт следом за ними, писал News.ru