Экономике сша предсказано падение из-за Boeing

Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.

Главный аналитик банка Майкл Фероли обратился с письмом к своим клиентам, в котором указал на возможное влияние проблем Boeing на США, передает издание Inc. со ссылкой на Business Insider.

«Ситуация, которая возникла вокруг проблем с моделью Boeing 737 Max, может оказать воздействие на динамику ВВП США… Вложения в основные фонды увеличатся, а в инвестиции и валовый экспорт — уменьшатся», — приводится цитата Фероли.

Если события продолжат развиваться таким же образом, как и сейчас, то Boeing будет вынуждена остановить производство 737 Max, что приведет к сокращению ВВП США на 0,15%, считает аналитик.

Также темпы роста в результате остановки производства упадут на 0,6 процентных пунктов. При этом шатдаун в США в январе вызвал сокращение темпов роста ВВП всего на 0,4 процентных пункта, добавили в банке.