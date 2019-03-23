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Экономике сша предсказано падение из-за Boeing 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Главный аналитик банка Майкл Фероли обратился с письмом к своим клиентам, в котором указал на возможное влияние проблем Boeing на США, передает издание Inc. со ссылкой на Business Insider.
«Ситуация, которая возникла вокруг проблем с моделью Boeing 737 Max, может оказать воздействие на динамику ВВП США… Вложения в основные фонды увеличатся, а в инвестиции и валовый экспорт — уменьшатся», — приводится цитата Фероли.
Если события продолжат развиваться таким же образом, как и сейчас, то Boeing будет вынуждена остановить производство 737 Max, что приведет к сокращению ВВП США на 0,15%, считает аналитик.
Также темпы роста в результате остановки производства упадут на 0,6 процентных пунктов. При этом шатдаун в США в январе вызвал сокращение темпов роста ВВП всего на 0,4 процентных пункта, добавили в банке.
После авиакатастрофы Boeing-737 Max 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация приостановила поставки самолетов 737 Max клиентам, а акции Boeing рухнули на 18%.
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