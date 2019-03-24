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Медведчук назвал виновных в развале украинской экономики после СССР 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинская экономика обвалилась в 2005 году с приходом к власти Виктора Ющенко и его команды "оранжевых", которых в правительстве возглавляла Юлия Тимошенко, заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью NewsOne.
"Если сравнивать ВВП Украины сегодня и за 1990 год, когда Украинская советская социалистическая республика последний год находилась в составе СССР, то мы увидим, что мы вышли на уровень 61,5 процента того времени. То есть за время независимости наш ВВП упал на 39,5 процента сравнительно с данными за 1990 год. Наши отрасли, в частности космос, авиа— и машиностроение, приборостроение, во времена УССР занимали лидирующие позиции в Топ-10 по Европе. Подчеркну, отрасли не Советского союза, а именно УССР", — сказал политик.
Он подчеркнул, что по большей части восстановление украинской экономики пришлось на начало 2000-х, однако несколько лет спустя начался развал.
"Развал экономики Украины начался в 2005 году после того, как к власти пришел президент Виктор Ющенко вместе с командой "оранжевых", которую в правительстве возглавляла госпожа Тимошенко. Потому что как минимум годы с 2002-й по 2004-й ознаменовались ростом экономики, который стал самым высоким среди стран Европы. И по итогам 2005 года, когда пришли "оранжевые", произошел обвал с 12,4 процента до 2,6 процента роста ВВП", — заключил Медведчук.
Политик добавил, что причинами обвала экономики страны стали популизм, непрофессионализм и не готовые к управлению государством люди.
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Экономика , Виктор Ющенко , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко
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