Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

"Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой", — сказал собеседник.

По его словам, Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики — хотя конкуренция в этой области огромна.

Мировой энергетический совет — крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Он представляет интересы более 3 тысяч энергетических компаний из 94 стран мира. Россия является участницей МИРЭС.