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Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
"Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой", — сказал собеседник.
По его словам, Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики — хотя конкуренция в этой области огромна.
Мировой энергетический совет — крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Он представляет интересы более 3 тысяч энергетических компаний из 94 стран мира. Россия является участницей МИРЭС.
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