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Японию предупредили о крахе из-за 10 дней празднования отречения императора 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Японии банки и брокеры опасаются колебаний валютных курсов и резкого роста спроса на наличные в период 10-дневных выходных, объявленных в честь отречения от престола японского императора Акихито. Об этом пишет газета The Financial Times.
Валютный аналитик Юджиро Гото указал на невысокую торговую активность в японских йенах, что, по его мнению, за длительные выходные может привести к "внезапному краху".
Также отмечается, что фирмы по торговле ценными бумагами обеспокоены тем, что будут делать их клиенты в случае проблем на внешних рынках, если те захотят продать акции. По данным издания, во избежание таких проблем ряд брокерских компаний уже заявил о намерении работать в два из десяти официальных выходных.
Кроме того, японские регуляторы призвали банки заранее принять меры, чтобы не допустить проблем с наличными в стране из-за пустых банкоматов.
Отречение 85-летнего императора Японии Акихито запланировано на 30 апреля 2019 года, на следующий день на престол взойдет наследный принц Нарухито.
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