Европе объяснили плюсы «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

«В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток — 2» является одним из элементов, который может дать такой дешевый газ, который может быть использован для замены угля, для многих вещей в Европе. Так что это хорошая вещь», — приводит его слова РИА «Новости».

Фрай отметил, что Европа, пытаясь соблюсти баланс политических интересов, может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны.

«Это политический вопрос. И я думаю, что Европа всегда будет подходить к этой политической теме с той позиции, что ни одна страна не должна быть лишена преимущества», — добавил он.

Ранее в воскресенье Фрай также заявлял, что Россия останется энергетической сверхдержавой, в каком бы направлении ни начала развиваться международная энергетика.