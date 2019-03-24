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Европе объяснили плюсы «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Газопровод «Северный поток — 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
«В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток — 2» является одним из элементов, который может дать такой дешевый газ, который может быть использован для замены угля, для многих вещей в Европе. Так что это хорошая вещь», — приводит его слова РИА «Новости».
Фрай отметил, что Европа, пытаясь соблюсти баланс политических интересов, может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны.
«Это политический вопрос. И я думаю, что Европа всегда будет подходить к этой политической теме с той позиции, что ни одна страна не должна быть лишена преимущества», — добавил он.
Ранее в воскресенье Фрай также заявлял, что Россия останется энергетической сверхдержавой, в каком бы направлении ни начала развиваться международная энергетика.
Добавим также, в Кремле ранее однократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» — это не политический, а экономический проект. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конкурентоспособность российского газа, который будет поступать по этому маршруту, стопроцентная.
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Экономика , Дмитрий Песков , ЕС , РИА Новости
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