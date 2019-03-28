Иностранцы скупили рекордный объем рублей

Иностранные инвесторы и спекулянты выбрали рубль, купив в феврале рекордный объем российской валюты. Это помогло Минфину досрочно выполнить план заимствований.

Минфин завершил квартал на волне успеха. Несмотря на возобновление санкционной риторики, ведомство снова без особых проблем разместило облигации на 57,3 млрд руб. При этом план на квартал был выполнен еще неделю назад. Всего же за первые три месяца года Минфин продал ОФЗ на 514 млрд руб., следует из данных на сайте Минфина.

Итоги размещения

Минфин продал дебютный выпуск ОФЗ-ПД 26227 с погашением в июле 2024 года на 21,4 млрд руб. при спросе в 43,8 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 8,09%.

На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 года на 35,9 млрд руб. при спросе в 41,5 млрд руб.. Доходность по цене отсечения составила 8,32% против 8,25% при закрытии торгов во вторник

Бумаги со сроком погашения в 2024 году были проданы на 21,4 млрд руб. при спросе в 43,8 млрд руб. Облигации с погашением в 2029 году были проданы на 35,9 млрд руб. при спросе в 41,5 млрд руб..

Эксперты сходятся во мнении, что пока внешняя конъюнктура остается благоприятной, Министерство финансов, вероятно, будет стремиться разместить как можно больший объем гособлигаций.

Вместе с тем, Банк России сообщил о рекордной за 1,5 года скупке рублей иностранными инвесторами. В феврале зарубежные инвесторы купили на валютном рынке 70 млрд рублей, вложив эти средства в облигации федерального займа. Суммарно за первые два месяца года вложения в ОФЗ со стороны нерезидентов составили 124 млрд руб. Доля нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 1 марта достигла почти 26%. То есть на рынок вернулась почти четверть выведенных в прошлом году средств.

Учитывая тот факт, что в марте Минфин ставил рекорды размещения, эта цифра, скорее всего, выросла.

Добавим, сам рубль сейчас перешел к снижению. За последние два дня российская валюта несколько ослабла к доллару и евро.

Произошло это по целому ряду факторов. С одной стороны, завершился самый крупный в этом году период налоговых выплат. С другой — США снова заговорили о санкциях, да и внешний фон стал несколько менее благоприятным.

В целом же пока поводов для паники нет. Российская валюта с начала года показала едва ли не лучшую динамику среди всех мировых валют.