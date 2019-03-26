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Набиуллина назвала слабое место российской экономики 

Банки.ру + ещё 12 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Отсутствие длинных денег является слабым местом российской экономики. Об этом председатель Центрального банка Эльвирп Набиуллина рассказала на расширенном заседании коллегии Минфина.
«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — рассказала она в ходе выступления.
Ранее глава Центробанка также заявила, что регулятор не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля.
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