Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Отсутствие длинных денег является слабым местом российской экономики. Об этом председатель Центрального банка Эльвирп Набиуллина рассказала на расширенном заседании коллегии Минфина

«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — рассказала она в ходе выступления.

Ранее глава Центробанка также заявила, что регулятор не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля.