Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что страну в ближайшие семь месяцев ждёт три волны энергетического кризиса.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По словам Геруса, это может привести к дефициту и инфляции, что в результате негативно повлияет на потребителей и экономику страны в целом.
В команде Зеленского призвали принять меры и подготовить к июлю текущего года запасы энергоресурсов.
Ранее представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией, писал News.ru.