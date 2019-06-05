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Украина заявила об угрозе трёх энергетических кризисов 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что страну в ближайшие семь месяцев ждёт три волны энергетического кризиса.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По словам Геруса, это может привести к дефициту и инфляции, что в результате негативно повлияет на потребителей и экономику страны в целом.
В команде Зеленского призвали принять меры и подготовить к июлю текущего года запасы энергоресурсов.
Ранее представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией, писал News.ru.
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Экономика , Владимир Зеленский , Андрей Герус
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