Украина заявила об угрозе трёх энергетических кризисов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что страну в ближайшие семь месяцев ждёт три волны энергетического кризиса.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook

По словам Геруса, это может привести к дефициту и инфляции, что в результате негативно повлияет на потребителей и экономику страны в целом.

В команде Зеленского призвали принять меры и подготовить к июлю текущего года запасы энергоресурсов.

Ранее представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией, писал News.ru.