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Глава МИД Греции посетит ПМЭФ 

Российская Газета + ещё 2 57 минут назад
Фото: EPA
Министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос примет участие в стартующем сегодня Петербургском международном экономическом форуме, сообщили "РГ" в греческом внешнеполитическом ведомстве.
В Санкт-Петербурге 6 июня пройдут переговоры Катрунгалоса с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят региональные и международные события, акцентируя внимание на Балканах, Восточном Средиземноморье и Сирии.
На полях ПМЭФ главы МИД двух стран также обсудят дальнейшее укрепление двусторонних отношений Москвы и Афин в рамках плана совместных действий на 2019-2020 года. Он предусматривает расширение сотрудничества, в том числе и в таких областях, как туризм и культурные связи в рамках текущего "перекрестного" Года языка и литературы России и Греции.
На днях советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости отметил, что кроме греческой правительственной делегации ПМЭФ также посетит бизнес-делегация, в которую войдут представители энергетического сектора и промышленных кругов Греции.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости
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