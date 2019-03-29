Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.86
$
65.05
72.91
73.10
Прогноз
01.04 – 08.04
$
65.00
73.50
Индексы и котировки Brent
68.09
–0.10 Золото
1290.13
+0.09 РТС
1207.31
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
29.03
1.1232
–0.0071
14.03
1.1303
26.03
15.03
04.03

Впервые за четыре года в России вырос уровень конкуренции 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Уровень конкуренции в России вырос впервые с 2015 года, следует из доклада Аналитического центра при правительстве (АЦ). Одновременно отмечается снижение числа конкурентов из-за действий властей, ухода с рынка компаний и изменений регулирования.
На Красноярском экономическом форуме, который пройдёт 28-30 марта, АЦ представит доклад о состоянии конкуренции в России с точки зрения предпринимателей. В исследовании участвовали 1,3 тыс. человек, из них 79% представляют микробизнес, пишет «Коммерсант».
После снижения с 53% в 2015 году до 46% в 2018 году, доля предпринимателей, оценивших степень конкуренции как высокую и очень высокую, выросла в 2019 году до 51%.
Как отмечает глава управления по конкурентной политике АЦ Елена Ковалёва, более половины респондентов признают, что их бизнесу необходимо раз в год и чаще принимать меры по повышению конкурентоспособности своей продукции, а также разрабатывать новые способы для сохранения рыночной позиции. При этом, доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или её отсутствие, снизилась в 2019 году до 22% против 27% в 2018 году.
На сильную конкуренцию указывали бизнесмены, работающие в областях досуга и развлечений, культуры, спорта, пищепрома и производства неметаллических изделий, текстильного и швейного производства. На слабую — представители монопольных топливно-энергетических компаний, сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также здравоохранения, соцуслуг и химпрома.
Основными причинами снижения числа конкурентов респонденты назвали антиконкурентные действия власти (46%), уход российских конкурентов с рынка (43%) и изменения регуляторики (40%).
В пользу роста интенсивности ценовой конкуренции свидетельствует устойчивый рост чувствительности спроса по цене: производители чувствуют себя менее уверенно относительно сбыта своей продукции в случае увеличения ее цены, — комментирует Ковалёва.
К примеру, 61% бизнесменов отметили, что при увеличении цены продукции на 10-15% объем их продаж снизится на такой же порядок и даже больше.
Наиболее популярными способами повышения конкурентоспособности остаются снижение затрат (61%), обучение персонала (47%) и новые маркетинговые стратегии (43%). Серьёзными барьерами для развития бизнеса предприниматели называют высокие налоги (63%), нестабильность государственного регулирования (47%), сложность доступа к финансам (46%) и дефицит квалифицированных кадров (37%).
В 2019 году увеличилось количество тех, кто считает, что власти мешают бизнесу своими действиями, заявили 42% опрошенных против 40% годом ранее.
Как писал News.ru, в феврале министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о возможном продлении надзорных каникул для бизнеса. Он отметил, что правительство допускает эти меры, однако при этом нужно дождаться окончания действующих, которые введены до 2020 года.
News.ru: последние новости
Путин не одобрил строительство магистрали из Москвы в Казань Киргизия получит многомиллионную помощь от России Запрет на поставку белорусских молочных продуктов отменён
Комментарии2
Экономика , Видео , Рынки , Елена Ковалева , Максим Орешкин , Левада-центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии, ОСАГО и льготы: что ждет россиян с 1 апреля6
Путин отклонил спорный мегапроект107
Россияне стали больше экономить на еде
Названы главные причины отказа в ипотеке
Принято решение по реформе пенсионных накоплений4
Видео
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение