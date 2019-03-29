Впервые за четыре года в России вырос уровень конкуренции

Уровень конкуренции в России вырос впервые с 2015 года, следует из доклада Аналитического центра при правительстве (АЦ). Одновременно отмечается снижение числа конкурентов из-за действий властей, ухода с рынка компаний и изменений регулирования.

На Красноярском экономическом форуме, который пройдёт 28-30 марта, АЦ представит доклад о состоянии конкуренции в России с точки зрения предпринимателей. В исследовании участвовали 1,3 тыс. человек, из них 79% представляют микробизнес, пишет «Коммерсант».

После снижения с 53% в 2015 году до 46% в 2018 году, доля предпринимателей, оценивших степень конкуренции как высокую и очень высокую, выросла в 2019 году до 51%.

Как отмечает глава управления по конкурентной политике АЦ Елена Ковалёва , более половины респондентов признают, что их бизнесу необходимо раз в год и чаще принимать меры по повышению конкурентоспособности своей продукции, а также разрабатывать новые способы для сохранения рыночной позиции. При этом, доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или её отсутствие, снизилась в 2019 году до 22% против 27% в 2018 году.

На сильную конкуренцию указывали бизнесмены, работающие в областях досуга и развлечений, культуры, спорта, пищепрома и производства неметаллических изделий, текстильного и швейного производства. На слабую — представители монопольных топливно-энергетических компаний, сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также здравоохранения, соцуслуг и химпрома.

Основными причинами снижения числа конкурентов респонденты назвали антиконкурентные действия власти (46%), уход российских конкурентов с рынка (43%) и изменения регуляторики (40%).

В пользу роста интенсивности ценовой конкуренции свидетельствует устойчивый рост чувствительности спроса по цене: производители чувствуют себя менее уверенно относительно сбыта своей продукции в случае увеличения ее цены, — комментирует Ковалёва.

К примеру, 61% бизнесменов отметили, что при увеличении цены продукции на 10-15% объем их продаж снизится на такой же порядок и даже больше.

Наиболее популярными способами повышения конкурентоспособности остаются снижение затрат (61%), обучение персонала (47%) и новые маркетинговые стратегии (43%). Серьёзными барьерами для развития бизнеса предприниматели называют высокие налоги (63%), нестабильность государственного регулирования (47%), сложность доступа к финансам (46%) и дефицит квалифицированных кадров (37%).

В 2019 году увеличилось количество тех, кто считает, что власти мешают бизнесу своими действиями, заявили 42% опрошенных против 40% годом ранее.