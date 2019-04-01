Европа предпочла российский газ американскому

Европа в 2018 году импортировала российского сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем американского. Если чистый импорт из России составил 4,4 миллиона тонн, то из США — 2,7 миллиона. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа.

Самыми крупными поставщиками СПГ в Европу стали Катар, Алжир и Нигерия, который поставили в 2018 году 16,42 миллиона тонн, 9,29 миллиона тонн и 9,07 миллиона тонн соответственно. Всего Европа за год импортировала 48,9 миллиона тонн сжиженного газа, что выше показателя 2017 года более чем на шесть процентов.

Россия в 2018 году с запуском проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» нарастила поставки сжиженного природного газа и приблизилась по объемам в США. За прошлый год экспорт СПГ из США составил 20,7 миллиона тонн, экспорт из России — 18,4 миллиона. Основной прирост предложения на рынке за 2018 год обеспечили Россия, США и Австралия.

Ранее Еврокомиссия составила прогноз, согласно которому поставки американского сжиженного природного газа в Европу могут вырасти к 2023 году только до восьми миллиардов кубометров, что соответствует менее чем двум процентам общего объема потребления газа Евросоюзом . Однако в Минэнерго США уверены, что американские поставки позволят удовлетворить потребности Европы в энергоносителях и снизят зависимость ЕС от российского газа.