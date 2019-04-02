Названы главные риски для рубля

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что основным риском для курса рубля в 2019 году остается внешнеполитическая конъюнктура, передает ТАСС.

«Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны», — уточнил Мау.

При этом он отметил, что национальная валюта наконец-то ушла от жесткой привязки к динамике нефтяных котировок.

Эксперт также подчеркнул, что главные угрозы для рубля находятся в политической, а не в экономической сфере. Говоря о рисках, связанных с очередными санкциями США, Мау отметил, что они уже заложены в экономические прогнозы, а значит, никакой реакции со стороны рубля здесь быть не может.

Ранее, 29 марта, российская валюта снова оказалась под давлением на фоне новостей о новых санкциях США.