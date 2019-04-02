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Названы главные риски для рубля 

Lenta.ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что основным риском для курса рубля в 2019 году остается внешнеполитическая конъюнктура, передает ТАСС.
«Здесь и санкционные вещи, и политика ФРС, которая влияет на многие страны», — уточнил Мау.
При этом он отметил, что национальная валюта наконец-то ушла от жесткой привязки к динамике нефтяных котировок.
Эксперт также подчеркнул, что главные угрозы для рубля находятся в политической, а не в экономической сфере. Говоря о рисках, связанных с очередными санкциями США, Мау отметил, что они уже заложены в экономические прогнозы, а значит, никакой реакции со стороны рубля здесь быть не может.
Ранее, 29 марта, российская валюта снова оказалась под давлением на фоне новостей о новых санкциях США.
До этого стало известно, что Госдеп США согласовал с министерством финансов новый пакет антироссийских санкций в связи с покушением на убийство Скрипалей в британском Солсбери. Один из источников утверждает, что новые санкции ударят по банковскому сектору России.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Владимир Мау , ФРС , Госдеп США , Минфин , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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