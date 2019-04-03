Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.

Статистическое ведомство опубликовало итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, позже СМИ обратили внимание на информацию о том, что треть российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности "покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что не понимает, откуда у Росстата такие данные.

"Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики", — говорится в сообщении Росстата.

Ведомство отмечает, что в исследовании было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Вместе с тем, в сообщении подчеркивается, что для корректной интерпретации эти данные надо сравнивать с данными аналогичных исследований предшествующих лет.

В частности, согласно исследованию, по сравнению с 2016 годом количество домохозяйств, способных ежегодно покупать удобную обувь по сезону, выросло с 50,3% до 63,8%. Число домохозяйств, имеющих возможность приглашать гостей на семейное торжество увеличилось с 70,5% до 74,2%, заменить пришедшую в негодность самую простую мебель — с 37,6% до 45,9%, а число тех, кто с большими затруднениями может "свести концы с концами", уменьшилось с 17,4% до 14,6%.

"По целому ряду других важнейших показателей, характеризующих уровень и качество жизни, включая возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты в любое время года и так далее ситуация также улучшилась по сравнению с предыдущим раундом 2016 года", — отмечает ведомство.

Росстат проводит такие наблюдения каждые два года, следующий пятый раунд комплексного исследования будет проводиться в 2020 году.