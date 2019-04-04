Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5%

Международные резервы РФ за период с 22 по 29 марта выросли на 0,5% и составили 489,5 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России

"Международные резервы по состоянию на 29 марта составили 489,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота, отчасти нивелированных отрицательной переоценкой", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ . Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.