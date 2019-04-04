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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5% 

Прайм + ещё 4 22 часа назад
Фото: Reuters
Международные резервы РФ за период с 22 по 29 марта выросли на 0,5% и составили 489,5 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на 29 марта составили 489,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота, отчасти нивелированных отрицательной переоценкой", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
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Комментарии3
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Международный валютный фонд , Правительство РФ , Центральный банк России
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