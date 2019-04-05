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Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20% 

Парламентская газета + ещё 1 39 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует в 2019 году сократить число бедных россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиона человек. Об этом в четверг сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.
Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.
В ведомстве рассказали, что число дивужих за чертой бедности россиян планируется сократить благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и заключению социальных контрактов, когда гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу.
В Минтруде также поанируют акентироваться на помощи семьям с детьми, которые составляют основную часть бедных. Речь идет о пособиях на первого и последующих детей семьям, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека.
В ноябре 2018 года министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил о старте в ряде регионов страны пилотных проектов по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. По его словам, с 2021 года данную технологию помощи планируется развернуть по всей стране.
В феврале президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что на данный момент за чертой бедности в стране насчитывается порядка 19 миллионов человек.
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