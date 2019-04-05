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МЭР ожидает замедления инфляции в апреле 

ТАСС + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России в марте прошла пиковые значения. Минэкономразвития РФ ожидает замедления инфляции в апреле до 0,3% в месячном исчислении и до 5,1-5,2% — в годовом, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции".
"По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам апреля составит около 0,3% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в апреле составят 5,1-5,2% г/г. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%", — отмечается в материалах МЭР.
При этом замедление инфляции в месячном выражении в марте до 0,32% с 0,44% месяцем ранее свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС, указывает министерство.
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Экономика , Личный счет , Минэкономразвития
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