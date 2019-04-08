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Доходы РФ от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3% 

Прайм + ещё 6 8 апреля 2019
Фото: ТАСС
Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3% по сравнению с январем-февралем 2018 года и составили 18,133 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Общий объем экспорта нефти в январе-феврале снизился на 1,2% — до 41,952 миллиона тонн.
Экспорт нефтепродуктов в январе-феврале снизился на 6,7%, до 25,073 миллиона тонн, в денежном выражении — на 9,6%, до 11,406 миллиарда долларов.
В феврале экспорт нефти из РФ снизился по отношению к январю 2019 года на 3,7% — до 20,576 миллиона тонн, доходы выросли на 2,4% — до 9,1 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в феврале снизился на 6,1% относительно января — до 12,14 миллиона тонн, доходы — на 4,3% — до 5,579 миллиарда долларов.
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Экономика , Компании , Личный счет , Федеральная таможенная служба
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