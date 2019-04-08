Доходы РФ от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3%

Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале снизились на 7,3% по сравнению с январем-февралем 2018 года и составили 18,133 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти в январе-феврале снизился на 1,2% — до 41,952 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-феврале снизился на 6,7%, до 25,073 миллиона тонн, в денежном выражении — на 9,6%, до 11,406 миллиарда долларов.

В феврале экспорт нефти из РФ снизился по отношению к январю 2019 года на 3,7% — до 20,576 миллиона тонн, доходы выросли на 2,4% — до 9,1 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в феврале снизился на 6,1% относительно января — до 12,14 миллиона тонн, доходы — на 4,3% — до 5,579 миллиарда долларов.