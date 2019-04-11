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Глава МВФ рассказала о состоянии мировой экономики 

RT на русском + ещё 18 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард рассказала о ситуации в мировой экономике.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мировая экономика находится в достаточно неопределённом состоянии», — сказала она.
Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на пресс-конференции в МВФ.
По её словам, организация считает, что в нынешнем году будет фиксироваться «синхронизированное замедление» в странах, представляющих 70% мировой экономики.
Согласно прогнозам фонда, рост мировой экономики составит в текущем году около 3,3%, прежде чем повысится до 3,6% в 2020 году, но и это восстановление подвержено рискам, в числе которых разногласия по торговле, уровень долга и брексит.
Ранее сообщалось, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год.
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