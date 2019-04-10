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Эксперт прокомментировал динамику курса рубля в начале апреля 

RT на русском 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин в беседе с «Российской газетой» прокомментировал динамику курса рубля в начале апреля.
«Рубль начал апрель на позитивной ноте, укрепившись к 9 апреля более чем на 1,5% в паре с долларом. Поводом для такой динамики стали преимущественно хорошие данные по мировой экономике», — заявил он.
По его словам, мировая экономика, с одной стороны, всё ещё находится в неплохой форме, а с другой — демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшее время.
5 апреля сообщалось, что за месяц российская валюта укрепилась почти на 1% по отношению к американской и на 2,1% — к европейской.
Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, приток капитала на финансовый рынок страны, а также интерес мировых инвесторов к рисковым активам развивающихся государств.
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