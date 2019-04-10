Эксперт прокомментировал динамику курса рубля в начале апреля

Эксперт « БКС Брокер » Иван Копейкин в беседе с «Российской газетой» прокомментировал динамику курса рубля в начале апреля.

«Рубль начал апрель на позитивной ноте, укрепившись к 9 апреля более чем на 1,5% в паре с долларом. Поводом для такой динамики стали преимущественно хорошие данные по мировой экономике», — заявил он.

По его словам, мировая экономика, с одной стороны, всё ещё находится в неплохой форме, а с другой — демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшее время.

5 апреля сообщалось, что за месяц российская валюта укрепилась почти на 1% по отношению к американской и на 2,1% — к европейской.

Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, приток капитала на финансовый рынок страны, а также интерес мировых инвесторов к рисковым активам развивающихся государств.