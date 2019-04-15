Непрозрачные зарплаты: чиновники тоже плачут

Зарплаты чиновников растут неравномерно. Так, в большинстве случаев нет жесткой привязки премии к результатам деятельности госслужащих. В результате премирование стало инструментом поддержки лояльности к руководству, считают эксперты РАНХиГС

Зарплаты чиновников растут неравномерно. У федеральных чиновников оплата труда превышает зарплату во многих отраслях на бирже труда, тогда как в территориальных органах исполнительной власти уровень оплаты труда госслужащих в большинстве случаев, напротив, ниже средней по рынку. Такие выводы содержатся в «Мониторинге экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС. Эксперты проанализировали многочисленные попытки модернизации системы государственной гражданской службы за последние 15 лет. В том числе, было изучено, насколько эффективна нынешняя система материального и нематериального стимулирования госслужащих.

Премии — за лояльность

Как отмечают эксперты, до сих пор не существует единого нормативного акта о премировании и других способах стимулирования госслужащих. Не определен ни объем, ни периодичность премирования и начисления стимулирующих выплат. Каждое федеральное ведомство регулирует это самостоятельно.

Кроме того, неэффективная работа чиновника «не является поводом к снижению (или невыплате) премий». Отсутствует и ограничение по размеру премий.

В итоге российские госслужащие зачастую сталкиваются с невозможностью подсчитать свой доход.

«Это обстоятельство может использоваться и при смене руководства органов: служащим действующей команды могут просто перестать начислять премии, их заработная плата существенно снизится, и они уйдут сами, освобождая места для новой команды», — говорится в мониторинге РАНХиГС.

В итоге премирование становится не инструментом мотивации работать лучше, а способом поддержки лояльности к руководству, отмечают эксперты.

При этом они предлагают исключить эти «ведомственные импровизации», чтобы сделать структуру денежного содержания госслужащих прозрачнее.

Импровизации на тему зарплат

Гарантированная часть оплаты труда госслужащих (80%) может состоять только из должностного оклада либо из должностного оклада и неснижаемой надбавки за стаж, квалификацию и результаты служебной деятельности, отмечают в РАНХиГС. При этом, по мнению экспертов, нужно уходить от того, что оклады чиновников составляют 10–15 тыс. руб., а среднемесячная начисленная заработная плата чиновников в центральных аппаратах превышает 100 тыс. рублей.

Рост гарантированной оплаты труда сделает ее уровень прозрачным для общества и предсказуемым для чиновника.

Между тем о том, что нужно реформировать нынешнюю систему оплаты труда чиновников, заявлял недавно Минфин

В частности, в ведомстве заявили о грядущем сокращении государственных служащих. Оно начнется с 2020 года. Как заявила 19 марта на коллегии Казначейства первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко , это позволит сделать зарплаты госслужащих конкурентоспособными.

«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — отметила на, добавив, что слишком много потребуется денег.

По ее мнению, постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая — оставшиеся 40%, сейчас же «пирамида перевернута».

«В 2020 году будут сокращены 5% сотрудников территориальных органов власти, в 2021 году — еще 10%», — отмечала она.

О необходимости сокращать штат власти говорят давно. Глава правительства Дмитрий Медведев заявлял об этом еще в 2014 году, а до этого в 2010 году.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предлагал к 2024 году сократить треть чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», — говорил Кудрин.

А нам все мало

Однако все попытки серьезно сократить аппарат оказались не удачными. Активного сокращения количества вакансий пока не наблюдается, комментировал ситуацию «Газете.Ru» гендиректор сервиса для поиска работы и сотрудников «Rabota.ru» Александр Ветерков.

Видны лишь эпизодические выходы на рынок кандидатов из разных министерств. Часто высвобожденные чиновники уходят во вновь созданные подразделения. То есть сокращения в одних местах совпадают с набором в других.

Численность госслужащих, по данным Минфина, составляет более 1,2 млн человек и она постоянно растет. В этой статистике не учитываются гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб и сотрудники федеральных бюджетных и казенных учреждений.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата гражданских федеральных чиновников по итогам 2018 года составила 126,6 тысячи рублей. Рост на 5,4%.

При этом самые высокие зарплаты у служащих в аппарате правительства — 240,3 тысячи рублей. В Госдуме РФ в среднем получают 158,8 тысячи рублей, в Совете Федерации — 186,4 тысячи рублей в месяц. Сотрудники Федерального казначейства зарабатывали в среднем по 159 тысяч рублей в месяц.