Рубль подешевел после четырех дней роста. Что происходит с курсом валют

Отечественная валюта укреплялась на торгах четыре дня подряд — с 64,35 рубля за доллар 12 апреля до 63,86 рубля за доллар 17 апреля. Однако, с утра в четверг, 18 апреля, рубль уступил позиции американцу — торги открылись ростом второго.

В первой половине текущей недели рубль на фоне ослабления санкционной риторики поддержали сразу несколько факторов, удачно сложившиеся во времени — дорогая нефть, начавшийся налоговый период и интерес иностранных инвесторов к российским долговым бумагам. Однако в четверг вместе с нефтью российская валюта и продемонстрировала снижение.

Дешевеющая нефть

Сейчас нефть эталонной марки Brent достигла стоимости в $71,64 (по итогам торгов 17 апреля). Также в минувшую среду, 17 апреля, Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти в стране уменьшились на 1,4 млн баррелей, а объем добычи сократился — на 100 тыс. баррелей. Благодаря такой статистике, по мнению заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина, котировки могут удержаться на высоких показателях еще какое-то время, так как на топливо есть и будет спрос.

Но несмотря на неожиданные показатели США, 18 апреля цены на нефть упали. «Из-за начавшегося (еще 17 апреля — прим. ТАСС) движения вниз, отметка в $72 за баррель кажется критичной, — отметил Андрей Люшин. — Скорее всего после ее достижения начнется спад из-за накопленной перекупленности».

С начала года цены на нефть восстановили больше 32%, поднявшись с $54,91 до $71,64 за баррель. Но в зоне $72,6-73,3 высок риск торможения устоявшейся восходящей тенденции, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Его коллега Дмитрий Бабин отметил, что «снижение нефтяных цен ускорилось после публикации слабых данных по европейской экономике, усиливших беспокойство относительно замедления мирового экономического роста, которое негативно скажется на глобальном нефтяном спросе».

Тем не менее сейчас спрос еще поддерживают санкции против Венесуэлы и Ирана и боевые действия в Ливии — все это негативно влияет на поставки из этих стран и как следствие позитивно на котировки. Также в 2019 году ценам на нефть помогает договоренность ОПЕК+ по сокращению добычи. Следующее заседание о судьбе соглашения пройдет в июне. Впрочем, страны объединения могут свернуть сделку при ценах выше $70, чтобы опустить их до $50-60 за баррель, предположили опрошенные ТАСС эксперты. Вопрос однако заключается в том, как сильно на самом деле могут упасть цены, если добыча продолжит расти и в США.

Дамокловым мечом над нефтяным рынком также весит обсуждаемый в США законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит правительству страны подавать антимонопольные иски странам ОПЕК . Компании и эксперты уже заявили, что подобная практика грозит огромными непрогнозируемыми и непреднамеренными последствиями.

Возвращение иностранных инвесторов

Кроме «нефтяного влияния» эксперты также напоминают о высоком спросе на облигации федерального займа (ОФЗ). Так, в среду Минфин разместил гособлигаций суммарно на 124,62 млрд рублей. А неделей ранее ведомство поставило рекорд размещения, продав бумаг на 137,14 млрд рублей.

Всего же, по последним данным, доля зарубежных инвесторов в ОФЗ достигла 26,3%. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева подчеркнула, что они вернули в российские гособлигации больше половины средств, которые вывели с апреля 2018 года. Так, например, только в марте 2019 года иностранцы вложили в ОФЗ 120,4 млрд рублей.

В том числе это может быть связано с тем, что инвесторы ждут замедления темпов инфляции во второй половине 2019 года и вероятного снижения ключевой ставки ЦБ.

Уплата налогов

Более краткосрочное, чем аукционы по ОФЗ, влияение для рубля несет налоговый период — с 15 по 25 апреля экспортеры готовятся заплатить налоги и потому переводят иностранную валюту в рубли. Как правило, в такие периоды рубль либо стоит на месте по отношению к доллару и евро, либо незначительно укрепляется, отмечают эксперты.

Высокая неопределенность

С начала года рубль по отношению к доллару укрепился почти на 9%. Но санкции все могут испортить. Причем, по мнению доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова , даже не столько сами санкции, сколько громкие и агрессивные заявления со стороны американских властей. Рынок уже неоднократно демонстрировал сильную реакцию на санкционную риторику, отметил эксперт. Впрочем, как правило, она была довольно краткосрочной, подчеркнул он.

Тем более у ЦБ есть довольно сильный инструмент, позволяющий быстро поддержать рубль в случае необходимости, — приостановка закупки иностранной валюты. Эта мера продемонстрировала свою эффективность в конце 2018 года.

И, кстати, как раз из-за интенсивного пополнения международных резервов, для которых ЦБ и Минфин и покупают валюту, рубль в долгосрочном горизонте недооценен, считает Хестанов, и он мог быть сильнее, чем мы видим на рынке сейчас. Но, с другой стороны, этот фактор действует уже достаточно давно и носит стратегический характер, и нужно просто учитывать его влияние.

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ранее допустил, что во втором полугодии курс доллара может подняться в район 70 рублей. Он рассказал СМИ, что давление на отечественную валюту могут оказать: снижение стоимости нефти из-за роста добычи в США и экспорта странами ОПЕК+ и реализация национальных проектов, которые потребуют закупки иностранного оборудования.

Но действие многочисленных внешних и внутренних факторов делает задачу высокоточного прогнозирования практически невозможной, подчеркнул Сергей Хестанов: «Достаточно посмотреть, как официальные ведомства корректируют свои ожидания. Это как раз и показывает, что неопределенность высока».

Арина Раксина