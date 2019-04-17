Цены на нефть рухнут до $40?

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика» В субботу министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия и ОПЕК могут принять решение об увеличении добычи, чтобы бороться за долю рынка с США.

Силуанов сказал, что более низкие цены на нефть окажут негативное влияние на добычу нефти в США. Подобный аргумент приводился еще в конце 2014 года, когда саудовцы стремились вытеснить американских производителей, увеличив добычу нефти, несмотря на перенасыщение на мировом рынке нефти.

«Если сделка будет отменена, цены на нефть упадут, сократятся новые инвестиции. Объем производства в США снизится, потому что себестоимость добычи сланцевой нефти выше, чем традиционной добычи». Он сказал, что цены могут упасть до $40 за баррель или даже меньше на срок до 1 года. Силуанов добавил, что решение о сделке еще не принято, и он не знает, устроит ли страны ОПЕК такой сценарий.

Ранее Россия намекала, что может увеличить добычу нефти. Фактически второй по величине в мире производитель нефти откажется от участия в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефти. Оно было заключено в начале года с тем, чтобы снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в течение 6 месяцев.

Соглашение ОПЕК+, второе за последние 3 года, позволило сократить мировые поставки нефти, в дополнение к сокращению добычи со стороны членов ОПЕК Ирана, Венесуэлы и Ливии. Мировые цены на нефть взлетели до пятимесячных максимумов, увеличившись на 30-40% из-за сокращения поставок.

В пятницу фьючерсы на нефть Brent выросли на 72 цента, на 1%, до $71,55 за баррель. WTI выросла на 32 цента за сессию, достигнув $53,89 за баррель, это шестая неделя роста WTI. И, несмотря на медвежий настрой в начале недели, цены на нефть держались на этих уровнях.

Саудовская Аравия придерживается выбранного курса Если Россия сомневается в том, стоит ли ей оставаться в соглашении с ОПЕК+, то Саудовская Аравия намерена остаться в соглашении. Две недели назад министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что «с оптимизмом смотрит» на то, чтобы сохранить приверженность сокращению добычи ОПЕК+. Ранее он отмечал, что ожидает, что другие производители нефти «очень скоро догонят» королевство в том, что касается соблюдения соглашения.

Тем не менее, факт остается фактом: другие производители в соглашении, включая Россию, не так стремятся выполнять это соглашение, как было с первым соглашением ОПЕК+, заключенном в январе 2017 года. Тогда запасы нефти ОЭСР достигли пятилетних средних показателей, выросли цены, которые упали ниже $30 за баррель в январе 2016 года.

Если Россия решит увеличить производство, саудиты столкнутся с безвыходной ситуацией. Если королевство продолжит соблюдать соглашение, оно уступит долю рынка России, Китаю.

Однако если оно откажется от сделки с ОПЕК+ и увеличит добычу, чтобы бороться за долю рынка, цены на нефть упадут. Особенно, если учитывать, что добыча нефти в США продолжает расти. Ожидается, что цены на нефть упадут до $40 за баррель, как и прогнозировал Силуанов.