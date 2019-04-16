WSJ: Россия стала «лучшим другом» ОПЕК

ОПЕК появился "новый лучший друг" — Россия, пишет The Wall Street Journal.

Российский президент Владимир Путин , как отмечается, помог разрешить конфликты внутри картеля, предоставив стране рычаги влияния на нефтяные рынки.

Еще в декабре на встрече в Вене переговоры стран-экспортеров нефти были на грани провала. Сложность заключалась в том, что Иран грозился выйти из ОПЕК, Ливия и Венесуэла отказывались сокращать добычу нефти, президент США Дональд Трамп давил на Саудовскую Аравию, а нефтяные цены падали.

Спасение пришло от неожиданного правительства — России, которая даже не является членом организации, пишет газета. Тогда Путин согласился сократить добычу нефти вместе со странами ОПЕК при условии, что Ирану будет разрешено продолжать теми же темпами.

Степень язвительности на той встрече и критически важная роль, которую сыграла Россия, были неизвестны, отмечает издание.

"То, что произошло в декабре за закрытыми дверями, стало переломным моментом в процессе превращения России из страны, которая вообще не сотрудничала с ОПЕК, в страну, ставшую ее незаменимым партнером", — говорится в материале.

По словам источников, переговоры были очень жесткими. В частности, изначально Россия не была намерено сокращать добычу до того уровня, на котором настаивал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Чуть позже Путин одобрил сокращение добычи российской нефти больше, чем планировалось первоначально и велел министру энергетики России Александру Новаку лететь обратно в Вену и не допустить провала сделки. После Москва и Эр-Рияд договорились о равномерном сокращении добычи нефти.

По словам саудовского чиновника, Эр-Рияд готов закрывать глаза на недостатки России, поскольку нуждается в поддержке на международной арене.