Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.49
72.70
72.88
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.40
72.80
Индексы и котировки Brent
71.28
–0.04 Золото
1274.86
–0.13 РТС
1255.45
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
16.04
1.1287
+0.0074
01.04
1.1213
12.04
02.04
21.03

«Газпром» до июля закупит в Туркмении 1,2 млрд кубометров газа 

Rambler News Service + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Газпром экспорт» заключил с «Туркменгазом» новый контракт на покупку газа, в соответствии с которым до 30 июня 2019 года российский газовый холдинг закупит в Туркмении газ в объёме до 1,155 млрд кубометров, говорится в сообщении «Газпром экспорта».
«Компания Gazprom Schweiz AG, входящая в группу «Газпром экспорт», 15 апреля заключила с ГК «Туркменгаз» новый контракт на закупку природного газа. В соответствии с контрактом, в период до 30 июня 2019 года планируется приобрести до 1,155 миллиарда кубометров туркменского природного газа», — говорится в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
Одобрение Путиным начала проектирования ВСМ Москва — Петербург подтвердили в Кремле Минэнерго: эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет Россельхознадзор попросил ФНС проверить недобросовестных белорусских поставщиков
Экономика , Рынки , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому82
Тонны золота: Венесуэла решила «обскакать» США29
Россию обязали заплатить Украине232
Экономике России готовят «подушку безопасности»5
Задержка «Северного потока-2» ослабит Европу1
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
Тонны золота: Венесуэла решила «обскакать» США
Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
Путин одобрил новый нацпроект
Экономика
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
Чубайс собрался на пенсию
Компании
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение