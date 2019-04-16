«Газпром» до июля закупит в Туркмении 1,2 млрд кубометров газа

Газпром экспорт» заключил с «Туркменгазом» новый контракт на покупку газа, в соответствии с которым до 30 июня 2019 года российский газовый холдинг закупит в Туркмении газ в объёме до 1,155 млрд кубометров, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

«Компания Gazprom Schweiz AG, входящая в группу «Газпром экспорт», 15 апреля заключила с ГК «Туркменгаз» новый контракт на закупку природного газа. В соответствии с контрактом, в период до 30 июня 2019 года планируется приобрести до 1,155 миллиарда кубометров туркменского природного газа», — говорится в сообщении.