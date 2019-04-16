Туркмения восстановила поставки газа в Россию

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Туркмения 15 апреля после перерыва в 3 года восстановила поставки природного газа в Россию, сообщили туркменские СМИ.

Как отмечается, поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года «после коммерческой паузы, которая была взята »Газпромом" в начале 2016 года".

Переговоры по возобновлению закупок туркменского газа российской стороной начались в 2018 году, сообщалось, что поставки могут возобновиться с января 2019 года. В марте 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал, что компания собирается в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа.

Закупка туркменского газа Россией была прекращена на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене за поставки «голубого топлива». Так, в начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство в Стокгольме с компанией «Туркменгаз».

Российская компания в исковых требованиях просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемые у «Туркменгаза» энергоресурсы. А в январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза».

Однако в ноябре 2018 года советник по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаев заявил, что «Газпром» и «Туркменгаз» заключат мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже о цене закупок российской стороной газа у Туркмении.