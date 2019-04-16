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Туркмения восстановила поставки газа в Россию 

Вести Экономика + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Туркмения 15 апреля после перерыва в 3 года восстановила поставки природного газа в Россию, сообщили туркменские СМИ.
Как отмечается, поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года «после коммерческой паузы, которая была взята »Газпромом" в начале 2016 года".
Переговоры по возобновлению закупок туркменского газа российской стороной начались в 2018 году, сообщалось, что поставки могут возобновиться с января 2019 года. В марте 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал, что компания собирается в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа.
Закупка туркменского газа Россией была прекращена на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене за поставки «голубого топлива». Так, в начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство в Стокгольме с компанией «Туркменгаз».
Российская компания в исковых требованиях просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемые у «Туркменгаза» энергоресурсы. А в январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза».
Однако в ноябре 2018 года советник по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаев заявил, что «Газпром» и «Туркменгаз» заключат мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже о цене закупок российской стороной газа у Туркмении.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Алексей Миллер , Газпром
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