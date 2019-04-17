Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Россия вновь вернулась к вложениям в бумаги США. Так, в феврале этого года наша страна неожиданно нарастила вложения в государственные облигации США (UST) сразу на 10% — до $14,5 млрд: $6,9 млрд были вложены в долгосрочные облигации и $7,6 млрд — в краткосрочные. Об этом сообщает Минфин США.

Напомним, в январе объем вложений России составил $13,1 млрд

Пик российских вложений в гособлигации США был в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд В 2014 году Россия постепенно начала сокращать вложения в казначейские облигации США на фоне роста геополитических рисков и обещанных новых санкций.

В течение 2018 года Россия также сокращала вложения в госдолг США, объясняя это продолжением курса на дедолларизацию экономики и угрозой рестрикций. Вместо долларовых активов Москва наращивала запасы золота и в итоге довела их до рекордных 274,3 тонны.

Как пояснял в 2018 году член Совета Федерации Алексей Пушков , сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в феврале остался Китай ($1,113 трлн), Япония ($1,07 трлн) и Бразилия ($307,7 млрд).

Увеличение Россией вложений в американские облигации в феврале связано со стратегией управления резервами, которую определяет Минфин Центробанк , поясняет Владимир Тихомиров , главный экономист БКС.

При этом российские финансовые власти воспользовались хорошим моментом для таких инвестиций, полагают аналитики: ФРС США приостановила процесс повышения ставки, и в результате возникшей паузы начала снижаться доходность гособлигаций США.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что Россия не очень сильно нарастила свои вложения в американские бумаги. Рост вложений на 10% совсем не значит, что инвестиционная стратегия сменилась, утверждает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

«Вложения России на фоне вложений Китая и Японии вообще не заметны и важны только для нас самих как диверсификация рисков между долларовыми, юаневыми инструментами, а также инструментами в евро и йене. Если рассматривать возможность полного отказа от US Treasuries, то она существует, но невыгодна для России», — говорит Антонов.

Американские облигации — международный сверхликвидный инструмент, который можно закладывать и продать, когда будет необходимость в деньгах, поясняет он.

«Значительное уменьшение объема американских облигаций в наших резервах будет только в случае введения антироссийских санкций, которые год за годом расширяются, и сейчас в Конгрессе США обсуждается новый пакет. Если будет введен запрет на инвестиции или даже на владение российскими ОФЗ для американских компаний и граждан, то симметричным ответом может быть продажа Россией всех US Treasuries из резервов», — считает Антонов.

Напомним, в конце февраля Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года. Предложен запрет на сделки с суверенным долгом РФ и нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ.

Впрочем, большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов сомневаются, что даже в случае введения «адских» санкций Россия откажется от вложений в американские облигации.

В целом уйти от долларов в резервах трудно: одна из основных задач резервов заключается в обеспечении импорта, а у нас значительная часть его часть оплачивается долларами, напоминает Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets.

Сейчас политика полной дедолларизации под вопросом, так как курс рубля не отличается стабильностью, и полный отказ от американских облигаций может пошатнуть его состояние еще больше, отмечает в свою очередь заместитель председателя правления Локо Банка.