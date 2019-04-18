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Украинцев предупредили о коллапсе из-за запрета России на экспорт нефти 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Запрет России на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину может привести к коллапсу на украинском топливном рынке и в экономике в целом, а также подорвать национальную безопасность страны. Об этом сообщили в компании «Укртатнафта».
Там отметили, что намерены увеличить объем переработки сырья, поступающего с каспийских месторождений, чтобы обеспечить Украину нефтепродуктами в полном объеме.
Кроме того, «Укратанафта» призвала власти помочь нефтеперерабатывающим предприятиям нарастить собственное производство. Такой шаг поможет удовлетворить потребности экономики страны в топливе, добавили в компании.
18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете экспорта нефти на Украину. Также вводится запрет на экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.
В конце 2018 года Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Таким образом Москва ответила на санкционные ограничения со стороны Киева. Тогда под ограничения попали промышленные товары, сельхозпродукция и продовольствие из Украины.
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Экономика , Компании , Рынки , Дмитрий Медведев
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