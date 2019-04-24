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В нескольких регионах России разрешат криптовалюту 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Москва, Калининградская и Калужская области, а также Пермский край станут первыми регионами России, в которых разрешат использовать технологии блокчейна и криптовалюты в тестовом режиме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития.
Нововведения будут работать в рамках так называемой регуляторной песочницы — режима, который позволяет локально протестировать новые разработки, пока не прописанные в законодательстве. По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, эксперимент позволит ускорить вывод новых технологий на российский рынок.
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро— и квантовые технологии.
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