Председатель белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что поставка российских нефтепродуктов в страну в полном объёме восстановится к маю.
К этому моменту также будет полностью восстановлена работа на нефтеперегонном заводе города Мозырь, передаёт БелТА.
В конце апреля полезное ископаемое пройдёт границу, после чего будет направлено на НПЗ, отметил он.
Технологический процесс не мгновенный, — подчеркнул Рыбаков.
Ранее News.ru писал, что польская и украинская стороны согласовали технологические мероприятия по устранению последствий технического сбоя нефтепровода «Дружба». Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак.