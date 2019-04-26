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«Белнефтехим» назвал сроки поставки «чистой» нефти из РФ 

News.ru 1 час назад
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com
Председатель белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что поставка российских нефтепродуктов в страну в полном объёме восстановится к маю.
К этому моменту также будет полностью восстановлена работа на нефтеперегонном заводе города Мозырь, передаёт БелТА.
В конце апреля полезное ископаемое пройдёт границу, после чего будет направлено на НПЗ, отметил он.
Технологический процесс не мгновенный, — подчеркнул Рыбаков.
Ранее News.ru писал, что польская и украинская стороны согласовали технологические мероприятия по устранению последствий технического сбоя нефтепровода «Дружба». Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак.
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