«Белнефтехим» назвал сроки поставки «чистой» нефти из РФ

Председатель белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что поставка российских нефтепродуктов в страну в полном объёме восстановится к маю.

К этому моменту также будет полностью восстановлена работа на нефтеперегонном заводе города Мозырь, передаёт БелТА.

В конце апреля полезное ископаемое пройдёт границу, после чего будет направлено на НПЗ, отметил он.

Технологический процесс не мгновенный, — подчеркнул Рыбаков.