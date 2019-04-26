Трамп: Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти 

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что общался с представителями Саудовской Аравии и других нефтедобывающих государств. По его словам, они согласились, что необходимо увеличить темпы поставок полезного ископаемого.
Глава государства отметил, что большие проблемы для ценообразования в Калифорнии создаёт установленный там высокий налог на бензин.
Поговорите с вашим губернатором о его сокращении, — написал американский лидер в своём Twitter.
Ранее News.ru писал, что Трамп оценил своих возможных соперников на будущих президентских выборах 2020 года. По его словам, ни один из них не сможет справиться с этой работой. Своего ведущего оппонента, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, он назвал «сонным Джо».