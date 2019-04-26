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Трамп: Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти 

News.ru 1 час назад
Фото: Billal Bensalem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что общался с представителями Саудовской Аравии и других нефтедобывающих государств. По его словам, они согласились, что необходимо увеличить темпы поставок полезного ископаемого.
Глава государства отметил, что большие проблемы для ценообразования в Калифорнии создаёт установленный там высокий налог на бензин.
Поговорите с вашим губернатором о его сокращении, — написал американский лидер в своём Twitter.
Ранее News.ru писал, что Трамп оценил своих возможных соперников на будущих президентских выборах 2020 года. По его словам, ни один из них не сможет справиться с этой работой. Своего ведущего оппонента, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, он назвал «сонным Джо».
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