Трамп: Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что общался с представителями Саудовской Аравии и других нефтедобывающих государств. По его словам, они согласились, что необходимо увеличить темпы поставок полезного ископаемого.

Глава государства отметил, что большие проблемы для ценообразования в Калифорнии создаёт установленный там высокий налог на бензин.

Поговорите с вашим губернатором о его сокращении, — написал американский лидер в своём Twitter.