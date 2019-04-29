Майские близко: как будут отдыхать россияне

Роструд напомнил, что на этой неделе россияне работают всего два дня, а отдыхают пять. Длинные праздники на этом не закончатся и продолжатся выходными с 9 по 12 мая. Чиновникам продолжительный отдых россиян не нравится — страна в такое время «мало что создает».

Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, напомнила пресс-служба Роструда.

«Наступившая рабочая неделя будет двухдневной, затем в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с переносами (выходных) россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У россиян появится возможность отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочие дни на этой неделе — 29 и 30 апреля. При этом 30-го рабочий день сокращен на час.

После первых майских праздников последуют выходные по случаю Дня Победы — с 9 по 12 мая. В следующий раз больше двух дней россияне смогут отдохнуть только в ноябре в связи с Днем народного единства 4 ноября. Страна будет отдыхать со 2 по 4 ноября.

Польза от таких длинных каникул для экономики сомнительна, считают российские власти. Еще в январе в связи с затяжными новогодними праздниками премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные праздники в нашей стране наносят вред экономике.

«Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — сказал тогда Медведев.

В эти новогодние праздники страна отдыхала с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года — всего 10 дней. Однако перед тем, как отдохнуть, россиянам пришлось поработать шесть дней вместо пяти. В субботу, 29 декабря, страна трудилась, зато в понедельник 31 декабря уже отдыхала и готовилась к Новому году.

Майские праздники в этом году такие длинные благодаря переносу праздничных 5 и 6 января, выпавших на субботу и воскресенье. К выходным в мае добавили также праздничную субботу 23 февраля.

В России часто спорят о том, мало или много россияне отдыхают. Праздничных дней много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако согласно статистике, россияне работают очень много — почти больше всех в мире. Но отстают по показателю производительности труда.

По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем у нас, работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

По производительности труда Россия в 2017 году в рейтинге издания Market Watch спустилась с 32-го на 34 место, уступив Чили и Польше. Хуже в топ-5 самых работающих стран, по версии исследования, дела обстоят только в Коста-Рике и Мексике.

При этом зарплаты большинства россиян не позволяют им отправиться в путешествие. Согласно недавнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63% населения планируют провести майские праздники дома, еще 35% — на дачном участке.

Среди тех, кто отправится на отдых за рубеж, большинство выбирает Прагу, рассказали 25 апреля аналитики туристических сервисов OneTwoTrip и Level.Travel.

Вслед за Прагой следуют Стамбул, Тбилиси, Барселона, а замыкает пятерку Париж. Россияне также стремится поехать в другие европейские города — в Стокгольм, Копенгаген, Рим, Амстердам и Берлин.

Среди российских направлений лидирует Москва. На втором месте — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург.

В целом цены на билеты в среднем обойдутся россиянам на 10-12% дороже, чем в прошлом году.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России на майские праздники за год вырос на девять процентов — с 7 891 до 8 660 рублей, за границу — на 14%, с 18 732 до 21 364 рублей, рассказали «Газете.Ru» в интернет-сервисе Biletix. Железнодорожные билеты подорожали на 11% — с 2 398 до 2 671 рублей.