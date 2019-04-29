«Это недопустимо»: россиян оставят без магазинов «у дома»

Запрет на вменённый налог и отмена патентов для мелких бизнесменов, торгующих товарами с маркировкой, может заставить предпринимателей отказаться от бизнеса по продаже одежды, обуви и табака, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК. Об этом в обращении к министру финансов Антону Силуанову заявили представители «Опоры России» и Ассоциации малоформатной торговли.

Ранее Минфин России предложил запретить предпринимателям, которые торгуют товарами с маркировкой, использовать специальные режимы, позволяющие сократить налоговую нагрузку, в частности, Единый налог на вменённую нагрузку (ЕНВД) и патенты. Согласно российскому законодательству, по ЕНВД предприниматель уплачивает в казну от 7,5% до 15% прибыли независимо от полученного дохода, по патентной системе бизнесмены делятся 6% от заработанной суммы.

Эксперты уверяют, что нововведения нанесут удар по мелким бизнесменам, которые вынуждены будут закрыть небольшие магазины. По словам специалистов, переход со специальных режимов на упрощённую систему налогообложения «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю».

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь; отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — говорится в обращении предпринимателей к министру финансов.

По словам специалистов, освобождённую мелкими предпринимателями нишу заполнят федеральные и международные сети, которым выгодно введение новых правил.

На сегодняшний день в России маркировке подлежат шубы и изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.