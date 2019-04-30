Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из РФ, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"На 08:00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча — Мозырь, — сказал Вериго, слова которого приводит агентство БелТА. — Это треть пути от Унечи до государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая".

"Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", — сказал Вериго.

Общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около 5 млн т, отметил белорусский оператор нефтепровода.