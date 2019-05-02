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В Венгрии заявили о рассмотрении альтернатив транзиту газа через Украину 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Венгрия с учетом неопределенности по судьбе транзита российского газа через Украину потенциально заинтересована рассмотреть альтернативные маршруты с южного направления, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сиярто.
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Ранее Сиярто заявлял, что Венгрия рассчитывает начать получать газ по "Турецкому потоку" уже со второй половины 2021 года.
Министр принимал в четверг участие в обсуждениях в Брюсселе вопросов торговли сжиженного природного газа из США, который Вашингтон продвигает в Европе как альтернативу поставкам российского газа.
Выступая на форуме, министр отметил, что Венгрия импортирует газ из РФ, потому что таковы инфраструктурные условия.
"Наши друзья и союзники призывают нас к диверсификации. Мы хотели бы это сделать, но проблема в том, сможем ли мы диверсифицировать наши источники и маршруты поставок, зависит от наших союзников", — сказал он, добавив, что, учитывая нерешенный пока вопрос продления транзита российского газа через Украину, "следует рассмотреть альтернативные маршруты с юга".
В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто.
Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович и глава Минэнерго РФ Александр Новак 30 апреля обсудили по телефону перспективы продолжения переговоров. Как сообщал представитель ЕК, обсуждалась возможность провести новый раунд переговоров до летних каникул. В институтах ЕС летние каникулы обычно начинаются во второй половине-конце июля.
"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
В начале марта сербский Gastrans открыл сбор обязывающих заявок на бронирование мощностей в новом газопроводе, который примет газ "Турецкого потока". Газопровод пройдет от границы Болгарии через Сербию до Венгрии, его проектная мощность составит до 13,88 миллиарда кубометров газа в год. Участникам рынка предлагаются для бронирования на 20 лет мощности с точкой входа в пункте Zajecar на границе с Болгарией и четырьмя возможными точками выхода — в пункте Horgos на границе с Венгрией, а также пунктами сдачи газа в Сербии.
Газопровод должен быть введен в эксплуатацию с 1 января 2020 года, однако пункт сдачи газа на границе с Венгрией заработает только с 1 октября 2021 года. Таким образом, газ "Турецкого потока" сможет пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию далее в Западную Европу не ранее четвертого квартала 2021 года.
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Экономика , Компании , Рынки
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