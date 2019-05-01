Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти

Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора — главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.

Ранее во вторник Вериго сообщал, что "Гомельтранснефть Дружба" оценивает общий объем некачественной нефти в системе магистральных нефтепроводов "Дружба" на участках России, Белоруссии, Украины и Польши примерно в 5 миллионов тонн. При этом белорусский госконцерн "Белнефтехим" предварительно оценивал объем загрязненной российской нефти, скопившейся на территории республики, примерно в один миллион тонн. В концерне также отмечали, что полное восстановление работы "Дружбы" потребует нескольких месяцев напряженной работы.

"Очистка началась. Работы идут по плану. Все стороны придерживаются обязательств", — приводит слова Вериго белорусский портал Naviny.by.

В "Белнефтехиме" ранее сообщали, что одним из этапов "дорожной карты", которая была согласована операторами "Дружбы" из России, Белоруссии, Украины и Польши в пятницу в Минске, предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тысяч тонн с российского участка в резервуарный парк линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча". С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть в количестве более 120 тысяч тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь". Глава Транснефти Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии, ее будут подмешивать с нормальной нефтью в Новороссийске и реализовывать.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.

В Минске в пятницу состоялась встреча операторов российского, белорусского, польского и украинского участков "Дружбы". Переговоры по транспортировке нефти из РФ по этой трубопроводной системе продолжались в понедельник-вторник с участием российских нефтяных компаний в Москве.