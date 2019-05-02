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Эксперты рассказали о возможном росте цен на продукты за праздники 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на продукты и алкоголь в России традиционно растут перед праздниками, а за длинные майские выходные они могут подскочить на 5-7% благодаря повышенному спросу, при этом после праздников вряд ли стоит рассчитывать на их снижение, уверены эксперты сервиса Rate&Goods.
"Рост потребительских цен продолжается, и праздничная декада, увы, не будет исключением. На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%. Особенно это коснется некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты", — заявил РИА Новости генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.
"Собственно, начало этой тенденции мы уже наблюдали на последней предпраздничной неделе (с 22 по 29 апреля)", — отметил он.
Эксперты, по его словам, проанализировали покупки клиентов сервиса в 9 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске. "Спрос на алкоголь вырос на 34%, на безалкогольные напитки на 27%, на готовые блюда — на 26%, на товары для дома и дачи — на 10%. Цены на эти группы товаров пока поднялись незначительно, но в праздничные дни рост усиливается", — сказал Майстер.
"Рост цен на товары повышенного спроса в праздничные дни, особенно во время длительных каникул, новогодних и майских праздников — обычное дело. Как правило, после праздников цены снижаются до прежнего уровня. Но в этом году после Нового года потребители снижения цен так и не дождались. Есть риск, что и после майских праздников не все цены вернутся к прежнему уровню", — добавил он.
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Экономика , Личный счет , РИА Новости
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