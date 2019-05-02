Эксперты рассказали о возможном росте цен на продукты за праздники

Цены на продукты и алкоголь в России традиционно растут перед праздниками, а за длинные майские выходные они могут подскочить на 5-7% благодаря повышенному спросу, при этом после праздников вряд ли стоит рассчитывать на их снижение, уверены эксперты сервиса Rate&Goods.

"Рост потребительских цен продолжается, и праздничная декада, увы, не будет исключением. На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%. Особенно это коснется некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты", — заявил РИА Новости генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

"Собственно, начало этой тенденции мы уже наблюдали на последней предпраздничной неделе (с 22 по 29 апреля)", — отметил он.

Эксперты, по его словам, проанализировали покупки клиентов сервиса в 9 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске. "Спрос на алкоголь вырос на 34%, на безалкогольные напитки на 27%, на готовые блюда — на 26%, на товары для дома и дачи — на 10%. Цены на эти группы товаров пока поднялись незначительно, но в праздничные дни рост усиливается", — сказал Майстер.