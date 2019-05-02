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Глава «Нафтогаза» заявил о неизбежности переговоров с Россией по транзиту 

Р-Спорт + ещё 16 19 часов назад
"Нафтогазу" и "Газпрому" придётся договариваться о продлении транзита газа, потому что другого выхода нет, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Ну что же, как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов на Украине…. "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта. Напомню, в отличие от 2009 года, "Газпром" не может перекрыть Украине газ. "Газпром" должен деньги "Нафтогазу", а не наоборот. Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", — написал Коболев на своей странице в Facebook во вторник.
По его словам, совместно с правительством и западными партнерами "Нафтогаз" работает над тем, чтобы в украинские хранилища было закачано дополнительно около 3 миллиардов кубометров газа.
В Венгрии заявили о рассмотрении альтернатив транзиту газа через Украину
В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные вехи.
По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.
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Экономика , Видео , Компании , Рынки
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