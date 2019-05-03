Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.76
$
64.70
72.56
72.45
Прогноз
06.05 – 13.05
$
65.57
72.91
Индексы и котировки Brent
70.78
+0.00 Золото
1278.90
+0.05 РТС
1248.39
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
03.05
1.1202
–0.0043
19.04
1.1245
30.04
19.04
08.04

Глава OMV рассказал о перспективах «Северного потока — 2» 

Российская Газета + ещё 9 3 мая 2019
Фото: РИА Новости
«Проект идет по графику и в рамках заложенного бюджета. Как вы видите, мы уже подали Дании заявки на три различных маршрута, сейчас дело за ними. Но я считаю, что рано спекулировать на тему, будет ли задержка сроков реализации проекта или нет. Менеджмент Nord Stream 2 AG делает свою работу потрясающе, укладка идет очень быстрыми темпами, поэтому мы сможем компенсировать любую задержку сроков», — сообщил он (цитата по ТАСС).
"Северный поток-2" по графику должен быть достроен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Его возведение на данный момент осложняется принятием ужесточенной газовой директивы ЕС и отсутствие разрешения на строительство в территориальных водах Дании.
Сейчас Датское энергетическое агентство рассматривает три заявки по маршруту «Северного потока-2», ни по одной из них ответа еще не было. При этом строительство «Северного потока — 2» продолжается, уложена уже почти половина труб в двухниточном исполнении.
"Северный поток — 2" является одним из обходных маршрутов вокруг Украины, он прокладывается от российского побережья через Балтийское море до Германии. Его основная цель в будущем при падении внутренней добычи в ЕС — обеспечить европейские страны необходимыми объемами импортного газа. О поддержке «Северного потока — 2» в пятницу заявил также австрийский канцлер Себастьян Курц.
Российская Газета: последние новости
Банк Эстонии подошел к столетнему юбилею всего с одним слитком золота "Нафтогаз" рассказал о переговорах с США по закупкам газа Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота
Комментарии
Экономика , Компании , Недвижимость , Рынки , Себастьян Курц , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний слиток: Эстония потратила все золото5
Россиянам назвали способ увеличить пенсию156
Война с Москвой: Киев рассказал про газ из США712
«Шок вполне допустим»: что будет с рублем после майских31
Дачи не дают покоя Госдуме: что будет?126
Видео
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
«Северный поток-2»: США вновь перешли к угрозам
Компании
Россиян предупредили о подорожании продуктов
Экономика Личный счет
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
«Грязная» нефть в Минске: Россия избежала скандала
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение