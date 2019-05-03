Эксперт допустил новый скачок цен на нефть

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко допускает новый скачок мировых цен на нефть, несмотря на вероятное увеличение добычи ОПЕК+ после отмены ограничений по санкциям США против Ирана.

Эксперт пояснил РИА Новости, что к росту цен может привести возможное падение добычи в Венесуэле и Ливии.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлевать эти исключения.

"Отмена специальных ограничений на импорт иранской нефти не оставит ОПЕК+ другого варианта, кроме как нарастить добычу. Риск не в этом — если также упадет добыча в Венесуэле и Ливии, свободных мощностей по добыче может просто не хватить, чтобы сбалансировать рынок. Это может привести к скачку цен на нефть", — прокомментировал Маринченко.

При этом он отметил, что ОПЕК+ будет наращивать добычу в основном за счет Саудовской Аравии, которая владеет максимальным объемом свободных мощностей. "Но и у России, вероятно, может появиться возможность нарастить добычу до уровня конца прошлого года", — добавил Маринченко.

"Более вероятно, что американская администрация будет сквозь пальцы смотреть на то, что некоторые ключевые покупатели, типа Китая, продолжают закупать иранскую нефть", — также предполагает эксперт.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 30 апреля заявил в интервью РИА Новости, что ОПЕК+ в июне примет решение о дальнейшей судьбе сделки по сокращению нефтедобычи. Он допустил продление сделки до конца 2019 года. Комментируя влияние ситуации с Ираном на рынок нефти, министр заявил, что нехватки предложения на мировом рынке нет, и беспокоиться в этом отношении не о чем.