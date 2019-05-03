Озолотились: почему Россия не верит в доллар

Россия приобрела 55,3 тонны золота в первом квартале этого года, став мировым лидером по закупкам. Это плохой знак для россиян. Если власти скупают драгметаллы, значит Россию ждут экономические катаклизмы, усиление санкционного давления и обесценение нацвалюты.

Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году. Об этом сообщается на сайте World Gold Council (WGC) — Всемирного совета по золоту.

По данным организации, Россия закупила 55,3 тонны золота в первом квартале текущего года.

Как отмечается, на втором месте рейтинга находится Китай, который приобрел около 33 тонн золота.

При этом во всем мире центральными банками в 2019 году было закуплено 145,5 тонны золота, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году активно покупали золото также центробанки Индии (+13,7 тонн), Польши (+ 13,7 т). Венгрия и вовсе сообщала о росте своих золотых резервов в десять раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 т).

На золото ставят слабые

Напротив, желающих продать золото мало. В прошлом году Германия и Чехия оказались единственными странами, в которых было зарегистрировано заметное снижение запасов золота.

В этом году крупнейшими продавцами драгметалла выступили центробанки Узбекистана, Монголии и Таджикистана.

Центральный банк России еще в январе этого года увеличил золотые запасы в резервах на целых 6 тонн. Об этом сообщалось на официальном сайте регулятора.

За последние годы физический объем золота в международных резервах постоянно увеличивался. По данным ЦБ, на 1 февраля объем запасов монетарного золота в международных резервах составлял 2,118 тыс. тонн. Если на начало 2009 года запасы золота составляли 519 тонн, то в 2017 году — 1614,3 тонны.

В 2018 году ЦБ РФ также закупил рекордный объем драгоценного металла. Согласно сообщению регулятора, в прошлом году ЦБ РФ увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций (273,7 т), до 67,9 млн унций (2,1 тыс. т).

В целом за 2018 год российский золотой запас в международных резервах вырос почти на 15% и составил более 2 тыс. тонн.

Отмечается, что стоимость золота в российских резервах с 1 января 2018 года по настоящее время увеличилась с $86,9 млрд до $89,46 млрд

По данным регулятора, за весь период доля российского золота в международных резервах выросла с 17,71% до 18,55%.

Страховка от политических рисков

В ЦБ традиционно отмечают, что подобная тенденция с ростом закупок золота связана со стремлением России снизить зависимость от доллара США на случай введения новых санкций.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил о том, что золото является «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков» для контрагента и открывает более широкие возможности их хеджирования.

Скупая золото, Банк России при этом сокращает инвестиции в американский госдолг.

По мнению аналитиков WGC, Россия уже продала большую часть своих активов в бумагах казначейства США и продолжает политику дедолларизации.

Активно наращивать золотой запас Россия начала еще в 2014 году, после введения первых санкций США и Евросоюза . И уже к июлю 2018 года Банк России распродал почти все американские облигации, сократив вложения в них до минимума за 11 лет. По данным Минфина США, еще в марте прошлого года у России было бумаг на $96 млрд

Летом 2018-го их осталось всего на $14,9 млрд — это почти в 12 раз меньше, чем было в 2010 году.

Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина комментировала это так: Москва учитывает геополитические факторы при размещении своих резервов.

«Американцы используют доллар США как оружие, и Россия поступает абсолютно верно, диверсифицируя свои валютные запасы. Золото — лучшая ликвидная инвестиция, если вы не хотите быть в заложниках у доллара», — объяснял российский интерес к золоту партнер инвестиционно-консалтинговой компании SP Angel в Лондоне Джон Майер.

Эскалация санкционной войны продолжается и сейчас. США угрожают введением запрета на приобретение новых выпусков российского госдолга.

Уровень вложений иностранных инвесторов во внутренний российский долг также сократился до 21%, признавал ранее российский Минфин