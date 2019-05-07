Вражда с Россией: сколько потеряла Украина

Украина потеряла в 13 раз больше, чем РФ из-за падения объемов торговли между странами. Несмотря на обоюдные санкции и пошлины, Москва остается основным торговым партнером Киева. Украинские политики отмечают, что полное прекращение торговли между странами может привести к краху республики, в то же время прекращение технического сотрудничества с Киевом стало толчком для российского ВПК.

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — сказал Саливон (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, если не учитывать закупки газа, за пять лет с 2013 года по 2018 год торговля с Россией сократилась более чем в три раза. Украинский экспорт сократился в четыре раза, а российский импорт снизился в три раза.

При этом бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) за счет прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — отметил Суслов.

Запись его выступления была опубликована на ютуб-канале NewsOne.

В феврале стало известно, что импорт товаров и услуг на Украину из России увеличился на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объем импорта из России составил $7,4 млрд Таким образом, товарооборот увеличивался несмотря на санкции, вводимые как с одной, так и с другой стороны.

Бывший украинский премьер Николай Азаров отмечал, что Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины. Киев не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы», говорил он.

Экономические отношения между Москвой и Киевом переживают кризис с 2015 года. Тогда правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. В ответ Москва ввела свои ограничения на украинскую продукцию. Российское продэмбарго распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко. Кроме того, Москва установила таможенные пошлины на украинские товары. Санкционные списки с обеих сторон неоднократно расширялись.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина», что прекращение торговли с Россией приведет к полному краху украинской экономики, в том числе обрушению гривны и увеличению тарифов.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд Общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38% ВВП Украины, оценивал Нацбанк в 2017 году.

В апреле 2019 года российские ограничения расширились запретом на поставку нефти и нефтепродуктов в Украину из РФ. Такая мера с российской стороны может привести к коллапсу на местном топливном рынке и в экономике страны в целом, а также подорвать национальную безопасность, отмечали в «Укртатнафте».

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), общая стоимость экспортированных на Украину товаров из России составила за прошлый год $9,5 млрд, при этом 48,94% от всего объема экспорта сформировали минеральные продукты, в основном нефть и уголь.

Россия также ввела запрет на экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн По словам главы правительства РФ Дмитрий Медведева, это встречная мера в ответ на недавно введенные Украиной санкции в отношении РФ.

10 апреля украинский кабмин расширил антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под украинскими санкциями также оказался импорт в Украину стеклянной тары из России, объем которого за последний год вырос вдвое.

Ранее аналитики Bloomberg подсчитали, что украинская экономика входит в топ-10 «самых несчастных» в мире — наряду с Грецией и Уругваем.

Самой несчастной экономикой стала Венесуэла, а Украина заняла 6-ю строчку. Так, по данным агентства, эти страны переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют «мизерный прогресс в деле обуздания роста цен и возвращения людей на работу».