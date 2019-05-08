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США ввели санкции в отношении металлопроизводства Ирана 

Российская Газета + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране, передает РИА Новости.
"Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Ирана доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии", — так пояснил глава Белого дома свое решение.
В «черный список» Вашингтона попали производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Теперь их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского министерства финансов.
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