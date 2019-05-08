Молоко убежало: почему идет торговая война Москвы и Минска

С 8 мая Россельхознадзор ограничит поставки молока с 37-ми предприятий Белоруссии из-за низкого качества продукции. При этом секторальный запрет на молочку из Белоруссии снят. Теперь между Москвой и Минском обострилась борьба на почве реэкспорта овощей и фруктов из Молдавии, Голландии, Италии.

Россельхознадзор вводит со среды, 8 мая, запрет на поставки молока с 37-ми предприятий Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, со стороны государственной ветеринарной службы Белоруссии не наблюдается «эквивалентных подходов» к оценке качества, не предпринимаются достаточные меры «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции», уточняют в службе.

Ограничения для 37-ми молочных заводов будут действовать временно, отмечают в Россельхознадзоре, на время проведения инспекции.

Одновременно с этим Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии. Всего, по данным российского ведомства, около 300 белорусских предприятий имеют сейчас право на поставку молочной продукции в Россию.

Война до последней капли молока

Частичный пересмотр требований к белорусской молочной продукции связан с итогами заседания межправительственного совета ЕАЭС в Ереване, сообщил Россельхознадзор.

Само заседание состоялось 30 апреля. По его итогам российский премьер Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас договорились об отмене секторальных ограничений в молочной отрасли в отношении всех белорусских предприятий. Однако было предложено ввести ограничения в отношении молокоперерабатывающих предприятий, которые не смогли подтвердить высокое качество и безопасность своей продукции.

«Мы будем стремиться уходить от секторальных санкций и секторальных блокировок, от решений, связанных с отраслью в целом, в том числе, например, с молочной отраслью», — уточнил Медведев.

Он добавил, что по каждому проблемному предприятию в Белоруссии планируются отдельные проверки. «По каждой такой компании мы проведем тщательный анализ», — пригрозил премьер.

Россия и Белоруссия ведут «молочные войны» уже не первый год. Десятки предприятий Белоруссии то получают доступ на российский рынок, то попадают в стоп-лист по соображениям низкого качества. При этом белорусские власти неоднократно высказывали мнение, что Москва искусственно чинит препятствия для белорусского бизнеса. По нескольким соображениям.

Во-первых, запретительная деятельность Россельхознадзора — это протекционистские меры, направленные на защиту интересов российских производителей молока, уверены в Минске. При том, что рынок Евразийского союза считается единым и, по идее, территориальных запретов быть не должно.

Во-вторых, по мнению белорусской стороны, Москва часто политизирует экономическое регулирование. Запреты на ввоз белорусской продукции усиливаются именно в тот момент, когда Минск пытается договориться об очередном транше кредита или критикует российское правительство за налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Наконец, разборки между Москвой и Минском усиливаются на фоне того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не поддерживает эмбарго России на ввоз продуктов питания из Европы и США. Белорусский бизнес, судя по всему, имеет негласное одобрение от властей, на реэкспорт подсанкционной продукции из Европы.

Партизанский реэкспорт

Партизанский реэкспорт сильно раздражает Кремль. Тем более, что поводы для этого белорусский бизнес дает регулярно с самого начала введения западных санкций в отношении России за присоединение Крыма в 2014 году.

6 мая Россельхознадзор cообщил о новых фактах нарушений российского эмбарго, введенного против европейских производителей. «С 1 по 6 мая в результате работы межведомственных мобильных групп сотрудниками cмоленской таможни, ГИБДД МВД России по Смоленской области и ПУ ФСБ России по Смоленской области при движении в обход официального пункта пропуска были задержаны 14 транспортных средств, перевозивших с территории Республики Беларусь 86,9 тонн различной плодоовощной продукции», — сообщили в службе.

На одной из партий яблок была выявлена маркировка Молдавии, «а в результате досмотра 19 тонн лука-порея, лука-шалота, сельдерея и фенхеля была обнаружена маркировка Италии и Голландии».

Кроме того, 10 тонн продовольственного картофеля перевозились вообще без маркировочных этикеток. Все грузы следовали в Россию без сопроводительных документов.

Будет принято решение об уничтожении этой продукции. Также будут подлежать уничтожению еще 8 партий яблок и груш общим весом 88 тонн, задержанных ранее мобильными группами при попытках въезда в РФ с использованием аналогичных схем, уточнили в Россельхознадзоре.

Схема, кстати, примитивная. Инспекторы Россельхознадзора считают, что запрещенная к ввозу продукция перегружается на территории Белоруссии и мелкотоварными партиями, минуя официальные фитосанитарные контрольные посты, направляется в Российскую Федерацию.

Подобные ситуации происходят регулярно. Еще бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев отмечал, что после введения продуктового эмбарго Белоруссия стала перевалочной базой для поставок санкционной продукции.

Минск свою вину отрицает. А президент Александр Лукашенко и вовсе говорил, что за поставками санкционной продукции в Россию стоит российский бизнес: это «крупные дельцы с тяжелыми погонами».

Как бы то ни было, а продуктовые войны между союзниками продолжаются.