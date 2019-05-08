Демарш Ирана готовит рынку нефти новый негатив

Иран в среду уведомил послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. В течение этого времени страна приостановит продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Затем речь может пойти о приостановке оговоренной соглашением модернизации реактора в Араке и снятии ограничений по обогащению урана, указал Высший совет национальной безопасности Ирана.

Это произошло спустя год после выхода США из ядерной сделки и возобновления санкций. В сообщении Тегерана говорится, что страна не намерена выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соглашения. Однако на фоне случившегося такой вариант не исключается.

Представители европейских стран называют вариант отказа Ирана от соглашения недопустимым и призывают сделать все, чтобы этого не случилось. По мнению экспертов, Тегеран пытается своим шагом убедить европейских лидеров воздействовать на США, чтобы те вернулись к договоренностям и отменили санкции. Россия пока воздерживается от комментариев — МИД РФ заявил, что изучает послание от Ирана и обвинил США в том, что обострение произошло из-за их безответственного поведения. Тем не менее, в Кремле заявили, что говорить о присоединении РФ к санкциям против Ирана преждевременно.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, демарш Тегерана является своего рода "последним предупреждением" США и их партнерам. Роухани озвучено заявление о выходе из ядерной сделки с оговоркой для других участников о том, что страна не выходит из соглашения и сроке в 60 дней. За этот срок Иран ожидает возврата партнеров по программе к выполнению ими обязательств в части банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью, указал доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

"Иными словами, Ираном предпринята еще одна, пусть и "жесткоформатная" попытка снижения санкционного давления на экономику страны. С высокой долей вероятности можно предположить, что вышеуказанное заявление является дополнительным "катализатором" к достижению компромисса в создавшейся для страны ситуации", — полагает он.

Андрей Кочетков. Пока речи о выходе Ирана из ядерной сделки не идет, но приостановка ряда положений соглашения говорит о намерениях Тегерана надавить на европейских партнеров, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении действий США, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер"

Фактически, действие сделки прекратил Вашингтон, когда вышел из договоренностей и вернул все прежние санкции, в том числе, против тех, кто будет их нарушать.

"Иран долгое время соблюдал свою сторону обязательств, но смысла продолжать эту политику нет, так как полученные преимущества полностью ликвидированы. Если же в срок 60 дней никаких дипломатических усилий не будет принято, то Тегеран, с большой вероятностью, объявит о полном прекращении действия ядерной сделки, смысла в которой уже не будет", — уверен он.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По мнению экспертов, отношения США и Ирана данный шаг уже не испортит, так как они и без того находятся на дне. Вашингтон наращивает политическое и военное давление на Тегеран, но пока не сформулировал конкретные требования, чтобы избежать санкций, напомнил Кочетков.

Таким образом, ситуация развивается в рамках эскалации без конкретных целей, либо цели эти означают фактическую ликвидацию иранской государственности. По сути, тем самым США убирают с нефтяного рынка наиболее слабого в политическом смысле конкурента. Американский президент Дональд Трамп часто говорит о необходимости снизить цену на нефть, но все его действия говорят об обратном. Санкции против Ирана и Венесуэлы уже убрали с рынка 2-3 млн баррелей в сутки, что позволяет США расширить свои поставки некачественной сланцевой нефти по довольно высокой цене, в которой значительную долю составляет политика, полагает эксперт.

В этой ситуации эксперты ждут очередной порции резких заявлений Трампа в адрес Тегерана. Что же касается реальных действий — здесь возможна пауза, что, отчасти, коррелируется с оговоркой в 60 дней от Ирана, в течение которой будет сформировано взвешенное решение, рассуждает Чередниченко.

"И даже, несмотря на то что введение дополнительного пакета санкций против Ирана, укрепит повышательный тренд нефтяных котировок (что идет вразрез с заявленным курсом США), вероятность их усиления и, как следствие, усиление геополитической напряженности на этом фоне, очень высока", — констатирует он.

ВОЗМОЖНЫЙ НЕГАТИВ

Одним из вариантов негативного развития ситуации может быть морская блокада Ирана, когда американским военным кораблям будет приказано задерживать иранские танкеры. Ответом Ирана, в частности, может быть перекрытие Ормузского пролива, что de facto будет означать начало военных действий в регионе, а также бесконтрольный рост цены на нефть, полагает Кочетков.

В случае жесткого ответа — усиления мер против Ирана, можно ожидать роста нефтяных котировок, согласен эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова. При этом реакция мировых фондовых рынков может быть разнонаправленной. Российские площадки, "привязанные" к сырьевому сектору, покажут положительную динамику.

Эксперты полагают, что европейские партнеры США вряд ли могут существенным образом повлиять на ситуацию, несмотря на все их желание. Поэтому ситуация может затянуться. Вполне возможно, что история противостояния Ирана и США будет главной темой летнего периода, который ознаменуется очередными многолетними максимумами цены нефти, заключают они.