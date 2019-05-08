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ЦБ сообщил о росте числа нелегальных кредиторов в 1,7 раза 

Rambler News Service + ещё 2 9 часов назад
Фото: ТАСС
Количество субъектов, которые предположительно осуществляют деятельность нелегальных кредиторов в России увеличилось на 70% в 2018 году по сравнению с 2017 годом и составило 2,3 тысячи, следует из отчета Банка России за 2018 год.
«Количество выявленных Банком России в 2018 году субъектов, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов, увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2017 годом и составило 2293 субъекта», — говорится в документе.
Отмечается, что «в отношении 697 таких субъектов в 2018 году были приняты следующие меры государственного реагирования: возбуждение административных и уголовных дел, исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ, разделегирование сайтов и другое»
Кроме того, ЦБ отметил рост числа выявленных сайтов нелегальных форексдилеров. Этот показатель увеличился в 2018 году более чем на 70% в сравнении с его значением в 2017 году.
Всего за 2018 год Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ (ФинЦЕРТ) инициировал снятие с делегирования 454 доменов, на которых размещалась информация о деятельности на финансовом рынке, имеющей признаки безлицензионной.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Центральный банк России
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