ЦБ сообщил о росте числа нелегальных кредиторов в 1,7 раза

Количество субъектов, которые предположительно осуществляют деятельность нелегальных кредиторов в России увеличилось на 70% в 2018 году по сравнению с 2017 годом и составило 2,3 тысячи, следует из отчета Банка России за 2018 год.

«Количество выявленных Банком России в 2018 году субъектов, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов, увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2017 годом и составило 2293 субъекта», — говорится в документе.

Отмечается, что «в отношении 697 таких субъектов в 2018 году были приняты следующие меры государственного реагирования: возбуждение административных и уголовных дел, исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ, разделегирование сайтов и другое»

Кроме того, ЦБ отметил рост числа выявленных сайтов нелегальных форексдилеров. Этот показатель увеличился в 2018 году более чем на 70% в сравнении с его значением в 2017 году.

Всего за 2018 год Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ (ФинЦЕРТ) инициировал снятие с делегирования 454 доменов, на которых размещалась информация о деятельности на финансовом рынке, имеющей признаки безлицензионной.