Падение неизбежно: что прикончит рубль

Минфин заметно увеличит скупку валюты на Московской бирже в ближайший месяц. С 14 мая по 6 июня на эти цели будет направлено 300,5 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, ежедневно Минфин скупать иностранной валюты на 16,7 млрд рублей.

Напомним, в соответствии с бюджетным правилом ведомство ежемесячно приобретает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель. На данный момент цена на нефть существенно выше уровня в $40. Так, фьючерс на нефть марки Brent находится в районе $70 за баррель. В результате с каждого проданного за рубеж барреля нефти страна получает намного больше денег, чем планировалось.

Поступающие деньги надо куда-то вкладывать. Инвестировать их внутри страны Минфин не может — вложение средств в инфраструктурные проекты может разогнать инфляцию, с которой борется другое экономические ведомство — Центробанк . Поэтому Минфин и наращивает резервы, покупая в основном золото и валюту.

При этом эксперты нередко критикуют нынешнюю стратегию финансового ведомства.

Самое часто обвинение заключается в том, что Минфин мог бы вместо покупки валюты в рамках бюджетного правила увеличить вложения в инфраструктуру или социальные проекты.

Это имело бы мультипликативный эффект для нашей экономики и снизило бы уровень бедности в стране, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов . В частности, по его словам, именно так поступают в Китае.

К тому же сейчас валюта Минфину не очень нужна. Сегодня нет необходимости растить резервы любой ценой. России не грозят ни дефолт, ни огромные выплаты по внешним долгам. Напротив, ситуация с государственными финансами очень стабильна.

Федеральный бюджет в профиците. Международные резервы приближаются к таргету Центробанка в $500 млрд По данным на 3 мая, их объем уже достиг почти $492 млрд Отношение объема суверенного долга к ВВП у России одно из самых лучших в мире. Общий объем государственного долга России по отношению к ВВП сократился в 2018 году с 40% до 33%.

Без покупок валюты Минфином курс мог бы достичь уровня 60 рублей за доллар,

Александр Разуваев , директор аналитического департамента компании «Альпари», полагает, что, откажись Минфин от закупок валюты, доллар сейчас торговался бы в коридоре 55-60 рублей.

Напомним, в августе 2018 года Минфин приостанавливал закупки валюты из-за волатильности курса рубля и возобновил их только в январе 2019 года.

Впрочем, не все считают, что курс доллара упадет ниже 60 рублей, если Минфин приостановит скупку валюты на бирже.

Так, как отмечал, в частности, министр финансов Антон Силуанов , непредсказуемыми колебания курса рубля делает угроза введения новых санкций со стороны США. Уже одно объявление о возможном введении новых санкций меняет настроения инвесторов, которые тут же начинают продавать российские активы.

Согласно утвержденному в апреле правительством бюджетному прогнозу Минфина, номинальный курс рубля постепенно будет снижаться. В базовом сценарии в 2019–2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 руб, в 2025–2030 годах — 70,7 руб, в 2030–2035 годах — 74,1 руб.

Ослабление курса до 70 рублей за $1 прогнозирует ряд аналитиков уже в этом году — если упадут цены на нефть или если США снова поднимут вопрос о введении санкций против России.

При этом в начале мая участники слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США призвали «продвигаться к санкциям против энергетического сектора» России. Это достаточно тревожный знак, отмечается в обзоре аналитиков «БКС Премьер». По мнению экспертов, рост напряженности способен спровоцировать уход части нерезидентов из ОФЗ и подкосить позиции рубля.