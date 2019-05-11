Киев бьет тревогу: Москва контролирует экономику Украины

Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве. В целом, по словам украинских экспертов, Украина потеряла в 13 раз больше, чем Россия, из-за падения объемов торговли между странами. Экономические отношения между Москвой и Киевом переживают кризис с 2015 года.

Решение о поставке Россией Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, которое начнет действовать с июня нынешнего года, означает, что украинская экономика подпала под сильную зависимость от Москвы, пояснил сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Введение ограничений стало одно из мер реагирования на расширение Киевом списка российских товаров, запрещенных для импорта на Украину. Как заявил украинский экономист, этот шаг дал российским властям мощный инструмент влияния на украинскую экономику, передает ФАН.

«Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», — сказал эксперт.

Несколькими днями ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) за счет прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей», — заявил он в эфире канала NewsOne.

Экономические отношения между Москвой и Киевом переживают кризис с 2015 года.

Тогда правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. В ответ на это президент России Владимир Путин полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго.

Другие товары из Украины разрешалось доставлять в Киргизию и Казахстан транзитом через территорию России, но при соблюдении ряда условий. В частности, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны были осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Российское продэмбарго распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко. Кроме того, Москва установила таможенные пошлины на украинские товары. Санкционные списки с обеих сторон неоднократно расширялись, передает НСН.

В целом, по словам украинских экспертов, Украина потеряла в 13 раз больше, чем Россия, из-за падения объемов торговли между странами.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявлял в эфире телеканала «112 Украина», что прекращение торговли с Россией приведет к полному краху украинской экономики, в том числе обрушению гривны и увеличению тарифов.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — подтверждал глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд

Общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38% ВВП Украины, оценивал Нацбанк в 2017 году.

При этом в феврале нынешнего года стало известно, что импорт товаров и услуг на Украину из России увеличился на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объем импорта из России составил $7,4 млрд Таким образом, товарооборот увеличивался несмотря на санкции, вводимые как с одной, так и с другой стороны.

Бывший украинский премьер Николай Азаров отмечал в этой связи, что Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины. Киев не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы», говорил он.

Орган по разрешению споров ВТО признал правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции. В организации пришли к выводу, что Москва ограничила транзит «в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях».