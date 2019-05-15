Льготы не помогут: пожилых оставят без работы

Правительство обсуждает возможность введения льгот для работодателей, которые возьмут на работу пожилых россиян. Это хорошая инициатива, но эксперты сомневаются, что она изменит ситуацию. Фирмы обрастут «липовыми» предпенсионерами и будут получать за них преференции. Несмотря на уголовную ответственность за увольнения предпенсионеров, российские компании продолжают сокращать штат пожилых россиян, констатируют юристы. При этом сами россияне не торопятся защищать свои права.

Правительство обсуждает возможность введения ряда преференций работодателям, у которых трудятся сотрудники предпенсионного возраста. Соответствующее поручение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым , сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью агентству ТАСС.

«У нас есть экспертная группа, которая заседает при правительстве. Это тоже эксперты, это не чиновники, которые отрабатывают различные предложения, они связаны с реагированием на возможные изменения на рынке труда. У нас есть подписанное сейчас председателем правительства поручение ряду министерств дополнительно проработать вопрос о такого рода преференциях работодателям, в организациях которых работают граждане старшего возраста», — сказала она.

По словам вице-премьера, сотрудники пожилого возраста имеют огромный профессиональный опыт и могут выступать наставниками по отношению к молодым, поэтому очень важно «этот в буквальном смысле „золотой ресурс“ не растерять».

С этого года в России проходит пенсионная реформа. Власти увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Чтобы защитить пожилых россиян от необоснованных увольнений, одновременно с повышением пенсионного возраста правительство ввело дополнительные гарантии для предпенсионеров. В частности, депутаты предусмотрели уголовную ответственность за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.

Пожилым россиянам в целом непросто найти работу, а в результате повышения пенсионного возраста и законодательных новаций, направленных на защиту прав пожилых россиян, ничего не изменилось, говорят эксперты.

Так, в ходе опросов компании соискатели давно отмечают, что сложности с поиском работы у них начинают возникать в возрасте 40-45 лет, отмечает Мария Игнатова , руководитель службы исследований HeadHunter.

По ее словам, в этом возрасте сотрудников меньше зовут на собеседования, и в целом они получают меньше откликов на свои резюме.

При этом после повышения пенсионного возраста рекрутеры заметили, что россиян охватила апатия и они вообще перестали надеяться на помощь государства в вопросе трудоустройства.

«После принятия закона о пенсионной реформе мы стали отмечать, что параметр «оформление по ТК» в вакансиях, который был очень важен для большого количества соискателей, стал менее приоритетным. Если раньше он был третьим по значимости, то теперь — шестой. Меньше людей стали надеяться на пенсии», — прокомментировали «Газете.Ru» ситуацию в сервисе «Rabota.Ru».

Несмотря на законодательные ужесточения, увольнять пожилых россиян компании не перестали, констатируют юристы.

Как правило, в таких случаях работодатели прибегают к сокращению штата, поясняет Елена Проскурова, руководитель практики частного права НЮС «Амулекс».

«У сотрудника обычно есть всего один месяц на то, чтобы оспорить данное увольнение в судебном порядке, и, как показывает практика, обращения в суд есть, но их мало. Многие граждане предпенсионного возраста полагают, что обращение в суд бесперспективно. Большинство людей считают, что идти к адвокату — дорого, а самостоятельно решить проблему они не могут», — отмечает Елена Проскурова.

Между тем при обращении в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав граждане могут ссылаться на свой предпенсионный возраст, более высокую производительность труда, квалификацию, стаж, что, согласно ТК РФ, является преимуществом работника при проведении сокращения, говорит Проскурова. По словам юриста, решения, когда бы суд вставал на сторону пожилого работника при увольнении, уже есть.

Сейчас бизнес старается не замечать изменений, и до массовых показательных разбирательств или жалоб со стороны предпенсионеров все будет оставаться в рамках привычной политики работодателя, считает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов

«Как бы ни пытались в правительстве подчеркнуть, что пожилой сотрудник — это благо для компании, в России молодой сотрудник более энергичный и сговорчивый и готов работать на износ за меньшие деньги, не особо отстаивая свои права, в то время как опытный сотрудник не стремится «перерабатывать». Поэтому, чтобы пожилых брали на работу, действительно нужно вводить льготы для бизнеса», — убежден Антонов.

Но пока что мы видим только «декларацию о намерениях» от правительства, и непонятно, в каком виде эта инициатива будет реализована, говорит Алексей Коренев , аналитик «Финам».

По словам экспертов, даже если для работодателей введут существенные льготы за набор в штат «предпенсионеров», российские компании придумают схему обхода.

«Фирмы обрастут «липовыми» предпенсионерами, лишь формально числящимися в штате и якобы работающими «на удаленке», и получать за это обещанные преференции. В таком случае влияние на рынок труда от нововведения будет незначительным», — отмечает Коренев.

Так что вероятность в России того, что еще за несколько лет до выхода на пенсию неплохой специалист потеряет работу, будучи уволенным в 59 лет, и остаток жизни будет вынужден проработать где-нибудь вахтером или охранником гаражного кооператива, крайне высокая, резюмирует он.